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На Украине хотят запретить российскую музыку

Режиссер Завальский: я буду инициировать блокировку российских песен
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Depositphotos

На Украине хотят заблокировать российские песни на музыкальных стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify. Соответствующее заявление сделал кандидат на должность языкового омбудсмена Украины актер и режиссер Александр Завальский на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я буду инициировать обращение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и Министерство цифровой трансформации по поводу блокировки российской музыки на Apple Music, Spotify и других платформах»‎, — написал Завальский.

До этого он призвал солдат украинской армии говорить исключительно по-украински.

21 июня Завальский заявил о необходимости решения языкового вопроса в стране «без лишнего шума и пиара». По его словам, социологи уже разработали концепцию, содержащую план по продвижению украинского языка. Завальский подчеркнул, что выступает за восстановление статуса украинского языка в рамках госполитики по украинизации.

17 июня продюсер Леонид Дзюник выразил мнение, что украинские артисты продолжают общаться и исполнять песни на русском языке, поскольку он остается для них более понятным. Он также уверен, что попытки украинских властей запретить исполнение песен на русском языке будут безрезультатными, так как этот язык является «родным для Украины и украинцев».

Ранее Каллас призвала ЕС учить русский язык в случае прекращения помощи Украине.

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