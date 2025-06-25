На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый командующий ВС США в Европе заявил о возможной победе Украины

Новый командующий ВС США в Европе Гринкевич допустил победу Украины над РФ
close
Jon Gambrell/Reuters

Генерал Алексус Гринкевич, назначенный на пост верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и главой Европейского командования Вооруженных сил США, заявил, что Украина якобы может победить в конфликте с Россией. Так он ответил на соответствующий вопрос во время слушаний в сенате США.

В ответ на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах конфликта Москвы и Киева он заявил, что последний может победить.

«Сенатор, я считаю, что Украина может победить. Я считаю, что, когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации», – заявил Гринкевич.

До своего назначения Гринкевич занимал пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов.

По данным издания Defense News, в Пентагоне Гринкевич завоевал статус одного из самых перспективных генералов США. В прошлом он был летчиком, летал на самолетах-истребителях F-16 и F-22. Кроме того, Гринкевич четыре года служил в штабе Центрального командования (CENTCOM), помогая руководить вооруженными силами США на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский назвал Россию «экзистенциальным врагом» США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами