Генерал Алексус Гринкевич, назначенный на пост верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и главой Европейского командования Вооруженных сил США, заявил, что Украина якобы может победить в конфликте с Россией. Так он ответил на соответствующий вопрос во время слушаний в сенате США.

В ответ на вопрос сенатора Томми Табервилла о перспективах конфликта Москвы и Киева он заявил, что последний может победить.

«Сенатор, я считаю, что Украина может победить. Я считаю, что, когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации», – заявил Гринкевич.

До своего назначения Гринкевич занимал пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов.

По данным издания Defense News, в Пентагоне Гринкевич завоевал статус одного из самых перспективных генералов США. В прошлом он был летчиком, летал на самолетах-истребителях F-16 и F-22. Кроме того, Гринкевич четыре года служил в штабе Центрального командования (CENTCOM), помогая руководить вооруженными силами США на Ближнем Востоке.

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