Глава Пентагона предложил кандидатуру на должность командующего ВС США в Европе

Кандидатуру генерала Гринкевича выдвинули на должность командующего ВС США в ЕС

Министр обороны США Пит Хегсет рекомендовал президенту страны Дональду Трампу кандидатуру генерала Алексуса Гринкевича на пост нового командующего американскими вооруженными силами в Европе (EUCOM). Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе.

В начале июля соответствующая должность будет вакантной, поскольку нынешний командующий, генерал Кристофер Каволи уйдет в отставку.

В настоящее время Гринкевич является директором по операциям Объединенного комитета начальников штабов.

Как отмечает издание, в Пентагоне Гринкевич завоевал статус одного из самых перспективных генералов США. В прошлом он был летчиком, летал на самолетах-истребителях F-16 и F-22. Кроме того, Гринкевич четыре года служил в штабе Центрального командования (CENTCOM), помогая руководить вооруженными силами США на Ближнем Востоке.

В настоящее время в странах Европы находятся 100 тыс. военнослужащих из США.

Ранее страны НАТО попросили США предупредить их в случае вывода войск из Европы.