Трамп перед саммитом НАТО прокомментировал положение Зеленского

Президент США Дональд Трамп перед саммитом НАТО в Гааге назвал положение украинского президента Владимира Зеленского сложным. Видео общения американского президента с журналистами опубликовал телеканал Fox News.

Трамп допустил возможность встречи с Зеленским на саммите НАТО, заявив, что тот находится в «очень тяжелой ситуации».

«Да, возможно, я увижусь с ним (с Зеленским. — «Газета.Ru»). <…> Спрошу о том, как у него дела. Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — поделился Трамп.

До этого газета Politico писала, что Трамп собирается встретиться с Зеленским в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге.

Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о коллективной обороне в НАТО.