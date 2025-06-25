Историк объяснил нежелание Китая признавать территориальные изменения Украины

Китай настороженно относится к любым территориальным изменениям в мире, что отчасти предполагает современную позицию страны по Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

Историк напомнил о стремлении западных государств связать украинский конфликт с ситуацией на Тайване, но он указал на ошибочность таких аналогий. Асмолов подчеркнул, что истоки тайваньского конфликта заключались в борьбе двух правительств за контроль над КНР. Асмолов пояснил, что к нынешнему времени на острове выросло уже несколько поколений, воспринимающих себя как отдельную нацию, и сторонники этой концепции в данный момент у власти.

«Для Китая это уже вопрос борьбы с сецессией, поэтому Китай не поддерживает сецессии в других странах: нельзя выступать против условного отделения Тибета или Синьцзяна и одновременно поддерживать отделение Донецкой и Луганской народных республик от Украины», — объяснил исследователь.

При этом Асмолов отметил, что западные страны стремятся очернить как Россию, так и Китай в информационном поле, чем вызван взгляд на ситуацию на Украине и Тайване как якобы «звенья одной цепи».

До этого Китай выступил против посягательств на суверенитет и безопасность Ирана.

Ранее Китай охарактеризовал переговоры России и Украины в Стамбуле как шаг к миру.