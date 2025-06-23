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Китай охарактеризовал переговоры России и Украины в Стамбуле как шаг к миру

Посол КНР Чжан: переговоры России и Украины создали хорошие условия для мира
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Александр Кряжев/РИА Новости

Пекин приветствует прямые переговоры между Россией и Украиной, прошедшие в Стамбуле, и рассматривает их как позитивную основу для мирного урегулирования. Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям».

«Китай надеется, что все стороны достигнут справедливого и устойчивого соглашения через диалог», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что состоявшийся в Стамбуле обмен пленными стал «важным шагом вперед», создавшим благоприятные условия для мира.

Чжан Ханьхуэй подтвердил готовность Пекина содействовать окончательному разрешению украинского кризиса.

«Мы сохраняем конструктивную позицию посредника», — добавил посол, не уточняя конкретные инициативы.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров, посвященных урегулированию российско-украинского конфликта. В ходе встречи стороны обсудили предложенные друг другом проекты меморандумов о прекращении огня и достигли договоренности об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами, не достигшими 25-летнего возраста, а также телами военнослужащих по принципу «6000 на 6000».

Ранее Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной.

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Переговоры в Стамбуле
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