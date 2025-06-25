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Финский журналист рассказал об уловке Зеленского перед встречей с Трампом

Журналист Саллинен: черная одежда Зеленского стала ответом на унижение в США
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Jaimi Joy/Reuters

Черный костюм президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге стал ответом на февральское унижение во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом финский журналист и фотограф Сами Саллинен заявил газете Iltalehti.

По мнению журналиста, Зеленский считает саммит НАТО в Нидерландах более важным для себя и Украины, чем неудавшийся визит в Вашингтон. Поэтому черная одежда — это скорее уступка украинского президента в адрес США, так как там в последнее время делались громкие заявления, явно не идущие на пользу Киеву.

25 июня сообщалось, что Трампа и Зеленского расставили по разным углам на фотосессии для саммита Североатлантического альянса в Гааге.

Портал Barron's сообщил, что Трамп встретится с Зеленским 25 июня в Гааге на полях саммита НАТО. Ожидается, что украинский лидер обсудит с главой Белого дома возможность введения санкций против РФ, а также закупок Украиной оружия у США.

Ранее премьер Венгрии назвал страны, которые против участия Зеленского в саммите НАТО.

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