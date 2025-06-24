Премьер Венгрии назвал страны, которые против участия Зеленского в саммите НАТО

В Венгрии, США, Словакии и Турции не хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге, поэтому он не приглашен на рабочие встречи. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС.

«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — сказал он.

Накануне Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что усиление конфликта на Ближнем Востоке может отвлечь внимание западных стран от ситуации на Украине. Он отметил, что это уже отражается на уровне поддержки, особенно со стороны США, и выразил обеспокоенность возможным сокращением военной помощи.

До этого портал Barron сообщил, что президент США Дональд Трамп встретится с Зеленским 25 июня в Гааге на полях саммита НАТО. Ожидается, что украинский лидер обсудит с главой Белого дома возможность введения санкций против РФ, а также закупок Украиной оружия у США. По данным журналистов, встреча пройдет в «ранний полдень».

По информации газеты Washington Post, лидеры стран Евросоюза хотят убедить президента США продавать американское оружие Украине.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО попытаются держать на расстоянии Зеленского и Трампа.