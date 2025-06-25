Трампа и Зеленского расставили по разным углам на фотосессии для саммита НАТО

Президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского расставили по разным углам на фотосессии для саммита НАТО в Гааге. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

Отмечается, что Трамп стоял почти в центре в первом ряду, в то время как Зеленский находится намного правее во втором.

Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Портал Barron сообщил, что Трамп встретится с Зеленским 25 июня в Гааге на полях саммита НАТО. Ожидается, что украинский лидер обсудит с главой Белого дома возможность введения санкций против РФ, а также закупок Украиной оружия у США. По данным журналистов, встреча пройдет в «ранний полдень».

Ранее в Гааге началась демонстрация против саммита НАТО.