Аналитик заявил о панике Зеленского из-за тяжелого положения

Меркурис: Зеленский все больше паникует из-за своего тяжелого положения

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за своего тяжелого положения.

«На предстоящем саммите НАТО Зеленского постараются либо вообще не пустить, либо заставить его сказать то, что выгодно партнерам. Да он и сам это понимает. Вместо пафоса в речах Зеленского теперь слышится нарастающая паника», — поделился эксперт.

Меркурис добавил, что украинская армия находится в плачевном положении на фронте, и в последнее время такая ситуация кажется предвестником «катастрофы для Киева».

До этого Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о планах РФ по захвату Одессы выдают его панику.

Меркурис считает, что Зеленский до сих пор не осознавал всю ситуацию на фронте, но теперь ему предстоит учитывать текущую обстановку на поле боя.

Ранее в Киеве начались пожары после атаки «Гераней».