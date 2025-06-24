Генсек НАТО заявил, что Россия быстро осваивает новые методы ведения боя

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Публичном форуме НАТО перед саммитом альянса заявил, что Россия за 2-3 недели перенимает и применяет военные новшества, используемые против нее в зоне конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, такая скорость адаптации заставляет альянс пересматривать прежние военные концепции, которые еще три с половиной года назад считались базовыми. Он отметил, что НАТО ежедневно делает выводы из происходящего на украинском фронте.

При этом генсек НАТО в своих последних выступлениях неоднократно подчеркивал производственные возможности российской армии. Он обращал внимание на то, что Россия за три месяца выпускает столько снарядов, сколько весь блок НАТО — за год.

Аналитики считают, что подобные заявления могут быть направлены на усиление давления на западных политиков с целью увеличения военных расходов альянса.

Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

При этом предстоящий саммит пройдет в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа. Как пишет The Times, программа адаптирована к стилю коммуникации президента США Дональда Трампа, который не любит длинные дипломатические встречи.

Ранее сообщалось, что страны НАТО могут увеличить инвестиции в оборону.