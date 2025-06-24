Генсек НАТО Рютте: британцам придется защищаться, чтобы не заговорить на русском

Британцам придется защищаться, чтобы сохранить «британский язык» и не заговорить на русском, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает The Guardian.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что гражданам Великобритании следует защищать себя от России, которая сегодня производит в четыре раза больше оружия, чем все государства НАТО.

До этого Рютте на Публичном форуме блока перед саммитом альянса заявил, что Россия за 2-3 недели перенимает и применяет военные новшества, используемые против нее в зоне конфликта на Украине.

Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

При этом предстоящий саммит пройдет в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа. Как пишет The Times, программа адаптирована к стилю коммуникации президента США Дональда Трампа, который не любит длинные дипломатические встречи.

Ранее сообщалось, что страны НАТО могут увеличить инвестиции в оборону.