Британцам придется защищаться, чтобы сохранить «британский язык» и не заговорить на русском, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает The Guardian.
Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что гражданам Великобритании следует защищать себя от России, которая сегодня производит в четыре раза больше оружия, чем все государства НАТО.
До этого Рютте на Публичном форуме блока перед саммитом альянса заявил, что Россия за 2-3 недели перенимает и применяет военные новшества, используемые против нее в зоне конфликта на Украине.
Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.
При этом предстоящий саммит пройдет в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа. Как пишет The Times, программа адаптирована к стилю коммуникации президента США Дональда Трампа, который не любит длинные дипломатические встречи.
Ранее сообщалось, что страны НАТО могут увеличить инвестиции в оборону.