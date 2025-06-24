В Израиле заявили, что военная кампания против Ирана не закончена

Военная кампания Израиля против Ирана не закончилась, впереди новая фаза, однако сейчас израильская армия (ЦАХАЛ) должна сосредоточиться на боевых действиях в секторе Газа. Об этом заявил начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир.

«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основанный на достижениях текущего», — сказал он.

Замир высоко оценил действия Армии обороны Израиля, которая, по его словам, отбросила ядерный проект и ракетную программу Ирана «на годы назад».

Генерал назвал это «феноменальным достижением», но отметил, что «нет времени почивать на лаврах», поскольку впереди еще много испытаний.

По его словам, сейчас фокус внимания ЦАХАЛ вернется к Газе, где перед израильскими военными стоит цель вернуть домой заложников и разрушить режим радикального палестинского движения ХАМАС.

Сегодня политолог Федор Лукьянов заявил, что объявленное Вашингтоном прекращение огня между Ираном и Израилем дало возможность каждой из сторон объявить о собственной победе. Израиль и США якобы уничтожили ядерную программу Ирана, а Тегеран выстоял против грозных противников, пояснил эксперт. Он также отметил, что Ирану и Израилю пришлось согласиться на перемирие, поскольку ни одна сторона не может добиться решительной победы.

В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в Иране заявили, что Израиль признал поражение.