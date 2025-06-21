СМИ узнали, что Украину «сократили» в повестке на саммите НАТО

Politico: на саммите НАТО в Гааге не будет заседания по Украине

На саммите НАТО в Гааге 24-25 июня не будет заседания совета альянса по Украине. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, нет ясности по поводу того, примет ли президент Владимир Зеленский участие в саммите. Организаторы решили сократить повестку после того, как американский лидер внезапно покинул саммит G7, поскольку «не заинтересованы в усилении внимания к войне, которую Трамп не смог разрешить».

«Сокращенный график позволяет провести только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета вместо обычных двух или трех», — уточняется в статье.

Накануне Newsweek со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа попросила ограничить упоминание Украины в заявлении саммита НАТО.

На этой неделе без итогового коммюнике завершился саммит G7 («Большой семерки»: США, Канады, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Японии) в Канаде. Страны-участницы не смогли согласовать свои позиции по разным аспектам, в первую очередь по украинскому конфликту. По сообщениям СМИ, главной проблемой стала позиция США. Сам президент Трамп покинул саммит заранее и не провел обещанной встречи с Зеленским.

Ранее Украина попросила у США пакет оружия с Patriot.