В Гааге началась демонстрация против саммита НАТО

РИА Новости: в Гааге около ста человек вышли на демонстрацию против саммита НАТО

Во вторник около 100 активистов движения за мир Volkeren voor vrede («Народы за мир») в Гааге провели акцию протеста против саммита НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Демонстрация с призывами к миру и против политики НАТО проходит во вторник на поле Маливелд в Гааге, где традиционно проводятся крупные мероприятия и концерты.

Участники акции пришли с плакатами, на которых были написаны лозунги: «Вместе остановим НАТО», «Выбирай правду и мир, а не ложь и войну», «Мы за мир!», «Нет войне от нашего имени!». У некоторых также были флаги, символизирующие мир, и флаги России.

Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

При этом предстоящий саммит будет проходить в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа. Как пишет The Times, программа адаптирована к стилю коммуникации президента США Дональда Трампа, который не любит длинные дипломатические встречи.

Ранее сообщалось, что страны НАТО могут увеличить инвестиции в оборону.