Путин обязал вузы отчитываться о работе с иностранцами

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий ФСБ правом контролировать взаимодействие российских научных организаций с иностранными структурами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Изменения вносятся в закон «О науке и государственной научно-технической политике». Отмечается, что контроль со стороны ФСБ позволит следить за передачей результатов научной деятельности за пределы России. Предусматривается формирование перечней видов научной деятельности, участие в которых иностранных граждан и компаний возможно только по согласованию с ФСБ. Также научные организации обязываются подавать в ФСБ сведения о планируемых с участием иностранцев работах.

До этого глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что в последнее время наблюдается повышенный интерес зарубежных разведок к объектам, имеющим ключевое значение для обороноспособности государства, а также, по его словам, предпринимаются попытки незаконного сбора сведений военного и экономического характера, в области науки и техники, отнесенных к государственной тайне.

Ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ предотвратили утечку гостайны.