В РФ засекретили данные о госполитике в сфере мобилизационной подготовки

В России засекретили данные, относящиеся к государственной политике в сфере мобилизационной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Теперь в перечне информации, которая относится к государственной тайне, есть пункт «сведения, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации».

Помимо этого, были засекречены данные о внешней политике России, раскрытие которых может нанести вред государству.

Также Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. За преступление будут предусмотрены штрафы в размере до 500 тысяч рублей, а также обязательные работы на срок до 240 часов, либо лишение свободы на срок до пяти лет в зависимости от тяжести преступления.

Ранее Путин повысил штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ.