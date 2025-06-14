Известный писатель сравнил основателя ЧВК «Вагнер» со Степаном Разиным

Российский писатель Захар Прилепин сравнил основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина с личностью Степана Разина. Об этом сообщает РИА Новости.

Презентация нового романа писателя «Тума», который рассказывает о Степане Разине и бунтах XVII века, прошла на книжном фестивале «Красная площадь» 7 июня.

Прилепин напомнил, что в XVII веке был совершен поход на Москву Степана Разина. По мнению писателя, Разин был, как и Пригожин, государственным человеком, дипломатом, главой ЧВК. Он отправился походом на Москву и захватил территорию, которую можно сравнить с крупнейшими европейскими странами.

Писатель добавил, при изучении истории и личностей прошлого начинаешь понимать, насколько в мире все закономерно и циклично. Прилепин считает, что особого прогресса не происходит: люди продолжают произносить одни и те же слова, проявлять те же эмоции, появляются похожие типажи личностей — «и подлые, и мерзкие, и героические, и великолепные, и страстные».

Ранее журналист рассказала о реакции вагнеровцев на слова Путина о мятеже.