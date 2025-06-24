Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является самым злым европейским лидером. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

Так он отреагировал на высказывание фон дер Ляйен о том, что ЕС интегрирует оборонную промышленность так, как если бы Киев был в составе объединения.

«Вы либо самый некомпетентный, либо самый злой лидер, который был в Европе со времен Адольфа Гитлера», — заявил он.

В феврале фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года.

Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.

24 июня британский телеканал Sky News передавал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление его страны в НАТО нужно и самому Североатлантическому альянсу, однако признал, что сегодня это невозможно.

Ранее Зеленский начал пугать нападением России на НАТО.