На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии назвали самого злого европейского политика

Профессор Малинен назвал фон дер Ляйен самым злым европейским лидером
close
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является самым злым европейским лидером. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

Так он отреагировал на высказывание фон дер Ляйен о том, что ЕС интегрирует оборонную промышленность так, как если бы Киев был в составе объединения.

«Вы либо самый некомпетентный, либо самый злой лидер, который был в Европе со времен Адольфа Гитлера», — заявил он.

В феврале фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года.

Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.

24 июня британский телеканал Sky News передавал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление его страны в НАТО нужно и самому Североатлантическому альянсу, однако признал, что сегодня это невозможно.

Ранее Зеленский начал пугать нападением России на НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами