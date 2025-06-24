Глава ЕК заявила об интеграции оборонной промышленности ЕС и Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об интеграции ЕС и Украины оборонной промышленности, как если бы республика была в составе Евросоюза. Запись выступления опубликована на странице в соцсети X главы ЕК.

Она подчеркнула, что данная инициатива будет полезна как для Киева, так и для Европы, поскольку Украина является «родиной необычайных инноваций».

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает членство Украины в Евросоюзе, однако для вступления республике нужно выполнить все необходимые для этого требования.

В феврале фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.

Ранее на Западе раскрыли последствия приема Украины в Евросоюз.