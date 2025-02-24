Фон дер Ляйен обозначила сроки вступления Украины в ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Так она ответила на предложение президента Литвы Гитанаса Науседы принять страну в политическое объединение 1 января 2030 года, передает Униан.

Глава ЕК сочла идею Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.

«По своей сути, это предполагает наличие определенных условий и реформ, которые вы должны выполнить. Вы должны их воплотить. Поэтому условия для присоединения должны быть правильными и надлежащими как для Европейского Союза, так и для страны, которая присоединяется. Это всегда необходимо», — заявила фон дер Ляйен.

В свою очередь комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос считает, что Украина должна стать членом политического объединения в ближайшие пять лет. По ее словам, ответственность за успех необходимых реформ в республике лежит не только на Украине, но и на Евросоюзе, прежде всего на Еврокомиссии.

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