На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Сербии заявил о попытках «сломать ему хребет»

Вучич заявил о попытках «сломать ему хребет» после остановки экспорта снарядов
close
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе протестов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) из-за приостановки экспорта боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри <...> одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, но никто не думает о Сербии. Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу, потому что у него нет двух этих сторон, а есть одна — сербская», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что находится под большим давлением как извне, так и внутри республики.

23 июня Вучич заявил, что сербские власти прекратили продажу боеприпасов за границу, теперь для экспорта требуются «особые решения».

В мае российская разведка публично заявила, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет. По данным СВР, сербские компании использовали фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В службе разведки назвали подобные действия «выстрелом в спину».

Ранее Захарова потребовала от Сербии ясности в вопросе поставок оружия Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами