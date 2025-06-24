Президент Сербии заявил о попытках «сломать ему хребет»

Вучич заявил о попытках «сломать ему хребет» после остановки экспорта снарядов

Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе протестов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) из-за приостановки экспорта боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри <...> одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, но никто не думает о Сербии. Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу, потому что у него нет двух этих сторон, а есть одна — сербская», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что находится под большим давлением как извне, так и внутри республики.

23 июня Вучич заявил, что сербские власти прекратили продажу боеприпасов за границу, теперь для экспорта требуются «особые решения».

В мае российская разведка публично заявила, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет. По данным СВР, сербские компании использовали фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В службе разведки назвали подобные действия «выстрелом в спину».

Ранее Захарова потребовала от Сербии ясности в вопросе поставок оружия Украине.