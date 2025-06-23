Захарова потребовала от Сербии ясности в вопросе поставок оружия Украине

Захарова призвала Сербию к ясности в вопросах поставок оружия на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сербию к ясности в вопросе поставок оружия и боеприпасов на Украину. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Столько противоречивого я слышу на этот счет [о поставках боеприпасов] от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было. То, что теперь «такое невозможно», мы услышали. Но для чистоты жанра нужно сказать правду о том, насколько эти сведения достоверны», — написала Захарова.

Сегодня Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Сербия перечеркивает традиции дружбы с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью. В ведомстве указали, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.

В конце мая российская разведка уже заявляла, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину военной продукцией, несмотря на декларируемый нейтралитет.

После сегодняшнего заявления президент Сербии Александар Вучич распорядился приостановить экспорт всех боеприпасов. Вучич указал, что заботится о безопасности Сербии и работников военной промышленности, где производятся боеприпасы, экспортируемые за границу.

Ранее Вучичу предрекли выбор между Западом и Россией.