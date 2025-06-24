Мерц рассказал об ошибке Европы

Мерц назвал ошибкой то, что в Европе не слушали Прибалтику

Страны Европы ошибались, что не слушали предупреждения прибалтийских стран об угрозах, которые, по его словам, исходят от России, заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщает РБК.

По его словам, в Германии слишком долго отказывались слушать предупреждения балтийских соседей об «империалистической политике России». Мерц подчеркнул, что в Берлине осознали эту ошибку.

Канцлер добавил, что сегодня безопасность Литвы является безопасностью Германии.

Мерц также пообещал сделать бундесвер самой сильной армией Европы. Он добавил, что это делается не для оказания услуги США или американскому президенту Дональду Трампу, а исходя из собственных убеждений, ведь «Россия активно и агрессивно угрожает безопасности и свободе всего евроатлантического региона».

В конце мая президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Балтийское море превращается в арену столкновения России и Эстонии. По его словам, стороны регулярно обмениваются действиями в акватории. Так, эстонские военно-морские силы попытались задержать следовавший в Приморск танкер Jaguar. В свою очередь Россия задержала вышедший из Таллина танкер Green Admire. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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