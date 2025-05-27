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В Госдуме заявили, что Россия не позволит Англии быть владычицей морей

Депутат Затулин: Британия стремится организовать блокаду России в Балтийском море
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Александр Гальперин/РИА Новости

Балтийское море достаточно долго является ареной противостояния России и стран НАТО, которые хотят превратить его в свое внутреннее озеро. Об этом «Газете.Ru» заявил директор института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

«Все последние годы в рамках продвижения НАТО на восток, Балтика становилась местом особой напряженности, связанной с желанием стран альянса превратить море в натовское озеро. Конечно, с началом специальной военной операции и после вступления Швеции и Финляндии в НАТО у этих планов открылось второе дыхание. Идет бесконечная дискуссия о пределах возможного в отношении блокады российского судоходства в Балтике», — заявил депутат.

Он отметил, что наибольшее рвение в вопросе судоходства в Балтийском море проявляет Великобритания, которая прямого выхода к нему не имеет.

«Великобритания рассматривает все это как свою зону влияния и поэтому часто говорит о необходимости изменения правил мореходства в Балтийском море. Англия хотела бы по-прежнему оставаться владычицей морей, но мы ей этого сделать не позволим. Россия никакой блокады по морю не допустит. А те, кто не хотят это понимать, как раз действуют с провокационными целями», — добавил Затулин.

По его мнению, главные помощники Великобритании — Эстония, Латвия и Литва, которые «построили свою государственность на лжи и ненависти к России».

«Страны Прибалтики считают, что им все позволено, потому что Евросоюз и НАТО защитит их, а все свои провокационные действия эти страны оправдывают тем, что они находятся на переднем крае борьбы с Россией. Однако у нас есть силы и возможности противостоять любым провокациям в Балтике, когда дело касается режима судоходства», — заключил Затулин.

Британская газета The Telegraph написала, что инцидент с направлявшимся в Россию танкером Jaguar в Балтийском море вызвал тревогу на Западе. Многие европейские страны считают, что риск серьезной эскалации между Западом и Россией в этом регионе возрастает с каждым днем.

14 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Когда экипаж отказался подчиниться требованиям, военные начали угрожать судну, пытаясь его таранить, и предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

Ранее Патрушев прокомментировал попытку Эстонии задержать судно Jaguar.

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