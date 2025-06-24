Трамп заявил о желании заключить сделку с Россией

Трамп заявил, что надеется заключить сделку с Россией после беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о стремлении достичь договоренностей с Россией через заключение сделки. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами на борту самолета, направляющегося на саммит НАТО в Нидерланды.

«Как вы знаете, Владимир (Путин) позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?». Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». Надеюсь, что нам удастся заключить сделку», — сказал он.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах РФ и Украины наблюдается небольшой прогресс. Однако подробностей приводить он не стал.

20 июня первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров в Стамбуле между Москвой и Киевом не принесет прогресса, кроме договоренностей об обмене пленными, поэтому необходима встреча лидеров стран.

Ранее Песков оценил важность переговоров Путина и Трампа.