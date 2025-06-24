В Иране задержали гражданина европейской страны по подозрению в работе на Израиль

Tasnim: в Иране задержан второй европеец по подозрению в работе на Израиль

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) задержали второго по счету гражданина европейской страны по подозрению в работе на Израиль. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на КСИР.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в провинции Хормозган во время сбора данных о военных объектах Исламской Республики.

«Этот человек, который изначально въехал в страну как турист и путешествовал по различным провинциям, включая провинцию Хормозган, чтобы собирать информацию о секретных и военных центрах, был арестован неизвестными охранниками разведывательной организации КСИР в провинции Хормозган», — говорится в сообщении.

Гражданином какой страны является задержанный мужчина, не уточняется.

23 июня прокурор иранской провинции Хамадан Аббас Наджафи сообщил, что местные правоохранители арестовали гражданина европейской страны, обвиненного в работе на спецслужбы Израиля. По его словам, мужчина въехал на территорию Ирана под видом туриста. Гражданство подозреваемого неуказывалось.

До этого стало известно, что в Иране приговорили к высшей мере наказания мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу израильской разведывательной службы «Моссад».

Ранее бойцы ЦАХАЛ захватили сирийского разведчика по подозрению в работе на Иран.