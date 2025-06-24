На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране задержали гражданина европейской страны по подозрению в работе на Израиль

Tasnim: в Иране задержан второй европеец по подозрению в работе на Израиль
close
Shutterstock

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) задержали второго по счету гражданина европейской страны по подозрению в работе на Израиль. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на КСИР.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в провинции Хормозган во время сбора данных о военных объектах Исламской Республики.

«Этот человек, который изначально въехал в страну как турист и путешествовал по различным провинциям, включая провинцию Хормозган, чтобы собирать информацию о секретных и военных центрах, был арестован неизвестными охранниками разведывательной организации КСИР в провинции Хормозган», — говорится в сообщении.

Гражданином какой страны является задержанный мужчина, не уточняется.

23 июня прокурор иранской провинции Хамадан Аббас Наджафи сообщил, что местные правоохранители арестовали гражданина европейской страны, обвиненного в работе на спецслужбы Израиля. По его словам, мужчина въехал на территорию Ирана под видом туриста. Гражданство подозреваемого неуказывалось.

До этого стало известно, что в Иране приговорили к высшей мере наказания мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу израильской разведывательной службы «Моссад».

Ранее бойцы ЦАХАЛ захватили сирийского разведчика по подозрению в работе на Иран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами