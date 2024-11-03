Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы ЦАХАЛ захватили сирийского разведчика по подозрению в работе на Иран

Армия Израиля сообщила о захвате разведчика из Сирии, якобы работавшего на Иран

close
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский спецназ захватил на территории Сирии разведчика, якобы действовавшего в интересах Ирана. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В ходе специальной операции на территории Сирии, которая была проведена в недавние месяцы, солдаты задержали оперативника иранской сети в Сирии», — говорится в заявлении.

По данным израильской армии, сириец по имени Али Сулейман Аль-Асси якобы занимался сбором разведданных о военных ЦАХАЛ в приграничной зоне.

В этот же день бойцы ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил ливанского шиитского движения «Хезболла» Имада Амхаза.

3 ноября истребители израильских ВВС нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум, который связывал пограничные с Сирией регионы Аккар и Хермель на севере Ливана. Отмечается, что эта атака была предпринята в ходе воздушного рейда на населенные пункты, которые находились поблизости от пограничных переходов в соседнюю Сирию.

Ранее в Израиле заявили о ликвидации замглавы спецподразделения «Хезболлы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами