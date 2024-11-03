Бойцы ЦАХАЛ захватили сирийского разведчика по подозрению в работе на Иран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильский спецназ захватил на территории Сирии разведчика, якобы действовавшего в интересах Ирана. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В ходе специальной операции на территории Сирии, которая была проведена в недавние месяцы, солдаты задержали оперативника иранской сети в Сирии», — говорится в заявлении.

По данным израильской армии, сириец по имени Али Сулейман Аль-Асси якобы занимался сбором разведданных о военных ЦАХАЛ в приграничной зоне.

В этот же день бойцы ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил ливанского шиитского движения «Хезболла» Имада Амхаза.

3 ноября истребители израильских ВВС нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум, который связывал пограничные с Сирией регионы Аккар и Хермель на севере Ливана. Отмечается, что эта атака была предпринята в ходе воздушного рейда на населенные пункты, которые находились поблизости от пограничных переходов в соседнюю Сирию.

Ранее в Израиле заявили о ликвидации замглавы спецподразделения «Хезболлы».