В Иране арестовали европейца по обвинению в работе на израильские спецслужбы

Правоохранители Ирана арестовали гражданина европейской страны, обвиненного в работе на спецслужбы Израиля. Об этом сообщил прокурор провинции Хамадан Аббас Наджафи, сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

«Шпион въехал в страну под видом туриста и выполнял задачи по созданию [разведывательных] сетей, сбору информации и выведению из строя противоракетных систем в Иране», — отмечается в сообщении СМИ.

22 июня стало известно, что в Иране приговорили к высшей мере наказания мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу израильской разведывательной службы «Моссад». Отмечается, что агент разведки передавал Израилю секретные данные об Иране, в том числе об отдельных людях. Мужчина еженедельно предоставлял отчет своему куратору «в одной из стран Персидского залива». Личность шпиона не раскрывается.

До этого правоохранительные органы Ирана пресекли ряд терактов, которые планировались группой неизвестных в городе Рэй в южном пригороде Тегерана. По информации Mehr, готовившая теракты группировка предположительно связана с израильской разведкой «Моссад». Сообщается, что в ходе успешной полицейской операции все угрозы были ликвидированы. Израиль произошедшее пока не комментировал.

Ранее в Иране задержали трех украинских разведчиков.