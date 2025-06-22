В Иране казнили осужденного за шпионаж в пользу Израиля

В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу израильской разведывательной службы «Моссад». Об этом сообщает Nour News.

В публикации говорится, что агент разведки передавал Израилю секретные данные об Иране, в том числе об отдельных людях. Мужчина еженедельно предоставлял отчет своему куратору «в одной из стран Персидского залива». Личность убитого не раскрывается.

До этого правоохранительные органы Ирана пресекли ряд терактов, которые планировались группой неизвестных в городе Рэй в южном пригороде Тегерана. По информации Mehr, готовившая теракты группировка предположительно связана с израильской разведкой «Моссад». Сообщается, что в ходе успешной полицейской операции все угрозы были ликвидированы. Израиль произошедшее пока не комментировал.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее в Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет.