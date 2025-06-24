В Кремле заявили, что надеются на устойчивое прекращение огня между Ираном и Израилем

Песков: в Кремле надеются на устойчивое прекращение огня между Ираном и Израилем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Москве надеются на устойчивое прекращение огня между Ираном и Израилем.

«Мы видели заявление из канцелярии преьмер-министра Израиля [Биньямина Нетаньяху], мы слышали заявление господина [министра иностранных дел Ирана Аббаса] Арагчи. Пока других заявлений из Тегерана мы не видели и не слышали. Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать. Это то, к чему призывала с самого начала конфликта Россия. ... Надеемся, это будет устойчивое прекращение огня», — поделился Песков.

До этого газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга писала, что объявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Ираном и Израилем застигло врасплох некоторых чиновников его администрации.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее МИД Катара осудил удар Ирана по военной базе США.