Путин одобрил создание многофункциональной цифровой платформы обмена данными

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Пользователи многофункционального сервиса смогут подписывать документы с помощью усиленной электронной подписи. Помимо этого, платформа позволит россиянам удостоверять свою личность при помощи цифрового ID.

В сервисе будут представлены документы граждан, которые можно будет предъявлять в качестве оригинала при необходимости. При этом нельзя будет требовать от россиян бумажные документы, удостоверяющие личность, если данные из этих документов представлены на платформе.

18 июня Совет Федерации одобрил законопроект о развитии отечественных цифровых сервисов. За несколько дней до этого соответствующий законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях.

До этого министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил о ходе работ над созданием отечественной цифровой платформы. По его словам, российский национальный мессенджер, призванный стать универсальной цифровой платформой, будет представлен летом 2025 года.

Ранее в России приняли закон, обязывающий Apple разрешить RuStore.