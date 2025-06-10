ГД приняла закон о создании новой цифровой платформы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными. Об этом сообщает РИА Новости.

Платформа объединит функции мессенджера и сервисов для предоставления государственных и муниципальных услуг. Она позволит определить возраст гражданина без предъявления паспорта.

Пользователи смогут подписывать документы усиленной электронной подписью, общаться со школьниками и студентами по вопросам обучения и дополнительного образования. Платформа будет интегрирована с «Госуслугами» и федеральными образовательными системами.

Пользователи платформы смогут передавать свои данные из ЕСИА с личного согласия. Кроме того, они получат возможность предоставлять информацию из паспорта РФ или других удостоверяющих личность документов. Это будет равноценно предъявлению физического оригинала.

Онлайн-документы из сервиса можно будет использовать для подтверждения возраста, получения льгот, подтверждения обучения в колледжах и школах, заселения в гостиницы и в других ситуациях.

Согласно закону, граждане РФ не обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность, если их данные уже есть в платформе. Исключение составляют случаи, когда это необходимо для выполнения служебных обязанностей, связанных с обороной страны, безопасностью государства, охраной правопорядка, транспортной безопасностью, борьбой с терроризмом, а также подготовкой и проведением выборов и референдумов.

Сервис разрабатывается для упрощения доступа к услугам и сервисам в разных сферах жизни. Он создаст комфортные и безопасные условия для использования цифровых технологий, а также обеспечит защиту личных данных. Согласно закону, созданием и работой сервиса будет заниматься организация, которую назначит правительство России.

Ранее были раскрыты подробности о национальном мессенджере Max.