Фицо объяснил, при каком условии Словакия заблокирует санкции ЕС против РФ

Словацкая сторона оставляет за собой право наложить вето на новые санкции ЕС против России, если Еврокомиссия не изменит позицию по импорту российских энергоресурсов, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его цитирует ТАСС.

»Словакия попросила ЕК отложить голосование [о принятии новых] санкций до тех пор, пока не будет решен Repowering (инициатива о прекращении поставок энергетического сырья из России — прим. ред.)», — сказал Фицо.

Он объяснил, что если Еврокомиссия решит проводить инициативу «любой ценой», то Словакия заблокирует принятие новых санкций против РФ.

23 июня Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России.

До этого Фицо призывал к «реальному решению кризисной ситуации», в которой может оказаться и Словакия после полного прекращения поставок нефти, газа и ядерного топлива из РФ.

Ранее в Венгрии раскрыли планы по закупке газа из РФ в 2025 году.