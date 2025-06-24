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Фицо объяснил, при каком условии Словакия заблокирует санкции ЕС против РФ

Фицо: Словакия заблокирует санкции против РФ из-за позиции ЕК по энергетике
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Darko Vojinovic/AP

Словацкая сторона оставляет за собой право наложить вето на новые санкции ЕС против России, если Еврокомиссия не изменит позицию по импорту российских энергоресурсов, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его цитирует ТАСС.

»Словакия попросила ЕК отложить голосование [о принятии новых] санкций до тех пор, пока не будет решен Repowering (инициатива о прекращении поставок энергетического сырья из России — прим. ред.)», — сказал Фицо.

Он объяснил, что если Еврокомиссия решит проводить инициативу «любой ценой», то Словакия заблокирует принятие новых санкций против РФ.

23 июня Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России.

До этого Фицо призывал к «реальному решению кризисной ситуации», в которой может оказаться и Словакия после полного прекращения поставок нефти, газа и ядерного топлива из РФ.

Ранее в Венгрии раскрыли планы по закупке газа из РФ в 2025 году.

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