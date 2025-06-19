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Саммит НАТО перестраивают под Трампа

The Times: саммит НАТО подстроится под Трампа и пройдет в укороченном формате
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Michael Kappeler/Global Look Press

Предстоящий саммит НАТО в Гааге пройдет в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа. Как пишет The Times, программа адаптирована к стилю коммуникации президента США Дональда Трампа, который не любит длинные дипломатические встречи.

Как следует из текста, саммит НАТО будет максимально коротким и сосредоточенным на главной теме – увеличении оборонных расходов среди стран военного блока. По информации газеты, формат встречи в Гааге был существенно изменен, чтобы соответствовать стилю коммуникации президента США.

На мероприятии лидеры НАТО соберутся на одну встречу продолжительностью 2,5 часа. А коммюнике саммита будет не более чем на одну страницу формата А4, отмечается в материале.

«Чиновники и дипломаты, организующие саммит, надеются извлечь уроки из саммита G7 этого года, когда Трамп досрочно покинул мероприятие, а затем обрушился с критикой на лидеров других стран в социальных сетях», — пишет The Times.

Саммит состоится на следующей неделе, 24–25 июня, в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее Зеленского пригласили на саммит НАТО «с дипломатическим понижением в должности».

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