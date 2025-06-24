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В России заявили об «особой тревоге» после ударов США по Ирану

Венедиктов: тревогу вызывает, что удары по Ирану нанес постоянный член СБ ООН
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана. Однако особую тревогу вызывает тот факт, что за атакой стоит страна, которая является постоянным членом Совета безопасности (СБ) ООН, заявил замсекретаря СБ РФ Александр Венедиктов, пишет РИА Новости.

«Особую тревогу вызывает, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом совета безопасности ООН», — сказал Венедиктов, выступая на встрече секретарей СБ государств — членов ШОС.

По его мнению, новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке может привести к подрыву региональной и глобальной безопасности.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США вслед за израильскими нападениями нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, в том числе по заводу по обогащению урана Фордо.

В соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп назвал эту атаку «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира. Он призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну». В противном случае Трамп считает, что надо сменить власть в республике путем народного восстания.

Ранее Нарышкин ответил на вопрос об утечке радиации в Иране.

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