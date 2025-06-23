На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп настаивает, что все ядерные объекты в Иране уничтожены

Трамп: американские удары уничтожили все иранские ядерные объекты
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Все иранские ядерные объекты были уничтожены после нанесенных по ним ударов. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, всем ядерным объектам был нанесен колоссальный ущерб. Это подтверждается спутниковыми снимками. Трамп назвал происшедшее «уничтожением».

Трамп уточнил, что самые большие разрушения получили ядерные объекты, которые располагались глубоко под землей. «В яблочко!» — резюмировал глава Белого дома.

23 июня Трамп заявил, что бомбардировщики Военно-воздушных сил США, которые приняли участие в атаках на ядерные объекты Ирана, вернулись на свою авиабазу в штате в Миссури.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что ВВС Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее Трамп допустил смену власти в Иране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами