Трамп настаивает, что все ядерные объекты в Иране уничтожены

Все иранские ядерные объекты были уничтожены после нанесенных по ним ударов. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, всем ядерным объектам был нанесен колоссальный ущерб. Это подтверждается спутниковыми снимками. Трамп назвал происшедшее «уничтожением».

Трамп уточнил, что самые большие разрушения получили ядерные объекты, которые располагались глубоко под землей. «В яблочко!» — резюмировал глава Белого дома.

23 июня Трамп заявил, что бомбардировщики Военно-воздушных сил США, которые приняли участие в атаках на ядерные объекты Ирана, вернулись на свою авиабазу в штате в Миссури.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что ВВС Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее Трамп допустил смену власти в Иране.