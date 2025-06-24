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Политолог заявил, что без России не ослабить «ближневосточный узел»

Политолог Балмасов: визит Арагчи показал значимость России на Ближнем Востоке
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Ronen Zvulun/Reuters

Визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным показал значимость России на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

«Конечно, что именно к нам приехал глава МИД Ирана [Аббас] Арагчи, у него выхода фактически не было, у иранского руководства, [кроме как] обращаться за посредничеством. И то, что [президент Дональд] Трамп тоже с нами согласовывал, и через Израиль это все дело прокидывалось, это показывает нашу значимость в регионе», — заявил Балмасов.

По его словам, Россия показала, что без нее невозможно ослабить «ближневосточный узел», продемонстрировав свой статус. В условиях конфликта на Украине некоторые силы пытались устроить Москве дипломатическую изоляцию, однако конфликт на Ближнем Востоке нанес «очередной мощный удар по этим попыткам», констатировал политолог.

Владимир Путин во время встречи с Аббасом Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий. Глава государства также подчеркнул, что позиция РФ касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке хорошо известна и была отражена в заявлении МИД России.

Ранее в Совфеде усомнились, что США справятся с ситуацией на Ближнем Востоке без России.

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