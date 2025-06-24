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В Совбезе призвали запретить размещение оружия в космосе

Совбез РФ: нужно создать инструмент по запрету на размещение оружия в космосе
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Depositphotos

Российская сторона считает, что необходимо создать инструмент по запрету на размещение оружия в космосе. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в ходе выступления на XX встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Пекине, передает ТАСС.

«Cчитаем неотложной задачей достижения юридически обязывающих договоренностей о создании соответствующего инструмента по запрету на размещение оружия в космическом пространстве», — заявил он.

До этого руководители министерства обороны США сообщили, что Россия якобы разрабатывает спутник, который будет способен нести на себе ядерное оружие.

8 мая президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совместно осудили использование коммерческих спутников в военных конфликтах.

В заявлении также указано, что программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, что «превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства».

Ранее в кабмине России призвали начать массовое производство космических аппаратов.

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