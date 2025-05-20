В кабмине России призвали начать массовое производство космических аппаратов

России необходимо начать масштабное конвейерное производство космических аппаратов. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Во вторник, 20 мая, глава кабинета министров принял участие в стратегической сессии по развитию космической отрасли. В том числе он высказался о планах Москвы по развертыванию многоспутниковых группировок.

«Для развертывания многоспутниковых группировок предстоит наладить массовый конвейерный выпуск космических аппаратов», — сказал Мишустин.

16 апреля президент России Владимир Путин заявил, что сфера исследования космоса должна стать одной из ключевых в российской экономике. В связи с этим он призвал наращивать потенциал отечественной космонавтики.

В тот же день глава государства анонсировал скорое утверждение нового национального проекта по космосу. Владимир Путин рассказал, что обсуждал данный проект с главой корпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. В результате они договорились, что инициатива должна быть утверждена в ближайшее время, чтобы власти при подготовке федерального бюджета до 2028 года могли обеспечить ее финансирование в полном объеме.

Ранее российский лидер сообщил, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с Москвой в космосе.