Песков объяснил, почему НАТО «рисует монстра» из России

Песков: НАТО рисует из РФ монстра, чтобы увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Главной темой саммита НАТО, который стартует 24 июня в Гааге, станет увеличение расходов на оборону стран — членов альянса до 5% от ВВП. Чтобы это осуществить, надо «нарисовать монстра», на роль которого лучше всего подходит РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Поскольку нужно протащить решение о 5%, для этого нужно нарисовать исчадие ада, монстра. С точки зрения этих функционеров НАТО, на роль монстра лучше всего подходит наша страна», — сказал Песков.

Он также отметил, что НАТО — это альянс, который был создан для конфронтации и агрессии. По словам представителя Кремля, страны — члены объединения, в частности европейские государства, идут по пути «оголтелой милитаризации».

«Это та реальность, которая нас окружает, и та реальность, которую мы имеем в виду», — заключил Песков.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Участие в нем в том числе примет президент США Дональд Трамп. Он прибудет на саммит на день позже. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, американский лидер намерен обсудить вопрос увеличения странами — членами НАТО расходов на оборону до 5% от ВВП.

До этого с призывом к членам альянса увеличить расходы на оборону выступил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил о якобы возможном нападении России на страны блока «через 3-7 лет».

Ранее на ПМЭФ объяснили заинтересованность Вашингтона в увеличении военных расходов НАТО.