На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков объяснил, почему НАТО «рисует монстра» из России

Песков: НАТО рисует из РФ монстра, чтобы увеличить расходы на оборону до 5% ВВП
close
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Главной темой саммита НАТО, который стартует 24 июня в Гааге, станет увеличение расходов на оборону стран — членов альянса до 5% от ВВП. Чтобы это осуществить, надо «нарисовать монстра», на роль которого лучше всего подходит РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Поскольку нужно протащить решение о 5%, для этого нужно нарисовать исчадие ада, монстра. С точки зрения этих функционеров НАТО, на роль монстра лучше всего подходит наша страна», — сказал Песков.

Он также отметил, что НАТО — это альянс, который был создан для конфронтации и агрессии. По словам представителя Кремля, страны — члены объединения, в частности европейские государства, идут по пути «оголтелой милитаризации».

«Это та реальность, которая нас окружает, и та реальность, которую мы имеем в виду», — заключил Песков.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Участие в нем в том числе примет президент США Дональд Трамп. Он прибудет на саммит на день позже. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, американский лидер намерен обсудить вопрос увеличения странами — членами НАТО расходов на оборону до 5% от ВВП.

До этого с призывом к членам альянса увеличить расходы на оборону выступил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил о якобы возможном нападении России на страны блока «через 3-7 лет».

Ранее на ПМЭФ объяснили заинтересованность Вашингтона в увеличении военных расходов НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами