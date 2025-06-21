Соединенные Штаты Америки заинтересованы в увеличении расходов на оборону их европейских союзников, потому что это выгодно для американского ВПК, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

«США предлагают своим европейским союзникам гарантировать рост расходов на оборону, бенефициаром которого является американский военно-промышленной комплекс. Только на одну эту страну приходится почти половина мировой торговли оружием», – отметил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что США не афишируют, что милитаризация «партнеров» по НАТО – перекладывание собственных оборонных расходов на союзников, повышение налогооблагаемой базы и сокращение торгового дефицита. Для иллюстрации данной ситуации он привел высказывание итальянского философа Никколо Макиавелли – «сила власти – в ее тайне».

Также Игорь Сечин напомнил, что в текущем году страны НАТО приступили к разработке соглашения о существенном увеличении военных расходов до 5% ВВП к 2032 году. Следовательно, США успешно достигают своих целей за счет усугубления и без того непростой фискальной ситуации Европы.

По словам главы «Роснефти», наращивание западного военно-промышленного комплекса приводят к перетоку колоссального количества ресурсов из производственных отраслей.

«Например, для производства одного истребителя F-35 необходимо 417 килограммов редкоземельных металлов. Неудивительно, что в последние годы развернулась настоящая охота за этими ресурсами. Только Украина за четыре года подписала три соглашения в этой связи: с Евросоюзом, Великобритании и США», – уточнил Сечин.

Однако все эти действия – как в Европе, так и в США – по его мнению, не станут панацеей. «Всегда найдется ассиметричный ответ», – резюмировал глава «Роснефти».