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В Белом доме сообщили о главной цели участия Трампа в саммите НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп вылетит на саммит НАТО в Гааге на день позже, он отправится туда во вторник. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Завтра утром президент отправится на (саммит. — «Газета.Ru») НАТО», — сказала 23 июня Левитт.

По ее словам, одной из главных тем обсуждения на саммите станет увеличение странами — членами НАТО расходов на оборону до 5% от ВВП.

До этого зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов обратил внимание на некоторую нервозность лидеров европейских стран в преддверии саммита НАТО. Он считает, она связана с меняющейся позицией Дональда Трампа по отношению к ЕС. По мнению Климова, единственное, что сейчас реально волнует Трампа в рамках НАТО — это увеличение взносов на содержание альянса.

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. Известно, что участие в нем также пригласили принять президента Украины Владимира Зеленского. Однако он пока не дал своего ответа на этот счет. Вместе с тем издание Politico сообщает, что на саммите не будет отдельного заседания по Украине.

Ранее в США анонсировали плохие новости для Зеленского на саммите НАТО.

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