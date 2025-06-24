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В Кремле опровергли сведения Reuters о послании Путину от Хаменеи

Песков: Арагчи не передавал Путину от Хаменеи письменное послание
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Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи не передавал главе государства Владимиру Путину письменное послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства — да, это так», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, передавал ли глава МИД Ирана президенту России письменное послание от верховного лидера во время встречи.

Песков отметил, что сообщение агентства Reuters, утверждающее обратное, не соответствует действительности.

23 июня Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Арагчи должен передать Путину письмо от верховного лидера Ирана «с просьбой о помощи». Собеседники агентства заявили, что Тегеран на данный момент якобы «не впечатлен» поддержкой со стороны России и хотел бы, чтобы Москва «делала больше».

Ранее Путин передал наилучшие пожелания Хаменеи и Пезешкиану.

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