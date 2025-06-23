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Путин передал наилучшие пожелания Хаменеи и Пезешкиану

Путин передал наилучшие пожелания верховному лидеру и президенту Ирана
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин передал наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному лидеру», — сказал Путин, обращаясь к министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи в ходе их встречи в Москве.

Глава государства отметил, что иранский дипломат совершает визит в Россию в сложный период обострения ситуации на Ближнем Востоке и вокруг его страны. Путин подчеркнул, что позиция Москвы в отношении происходящих событий хорошо известна и ясно изложена.

«Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу.», — сказал Путин.

23 июня президент России также обменялся мнениями по эскалации на Ближнем Востоке с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. Политики в ходе телефонного разговора подтвердили заинтересованность в скорейшем прекращении конфликта.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле осудили удары США по Ирану.

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