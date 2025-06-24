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В Кремле оценили перемирие между Израилем и Ираном

Песков: Кремль не знает всех деталей перемирия между Израилем и Ираном
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Кремль не знает всех деталей перемирия между Израилем и Ираном, в связи с чем не может прокомментировать данный шаг. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Насколько мы понимаем, имели место контакты при посредничестве Катара, контакты президента США с рядом его визави на Ближнем Востоке. Мы не знаем детали до конца и ничего не можем сказать», — сказал представитель Кремля.

Утром 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Позже в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о пусках ракет из Ирана по своей территории. Глава израильского минобороны Исраэль Кац приказал ЦАХАЛ дать решительный ответ на нарушение режима прекращения огня.

Ранее Мерц поприветствовал заявление Трампа о перемирии между Израилем и Ираном.

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