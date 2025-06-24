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Мерц поприветствовал заявление Трампа о перемирии между Израилем и Ираном

Мерц поприветствовал заявление Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном
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Fabrizio Bensch/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц поприветствовал заявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном. На своей странице в соцсети Х он указал, что это сделает Ближний Восток и весь мир более безопасным.

«Если это прекращение огня будет достигнуто после решающих военных ударов США по иранским ядерным объектам, это станет очень положительным развитием событий. Это сделает Ближний Восток и весь мир более безопасным», — написал Мерц.

Он призвал «как Иран, так и Израиль» прислушаться к этому призыву. Канцлер Германии также уточнил, что на сегодняшнем саммите стран НАТО союзники обсудят, как можно стабилизировать ситуацию.

До этого президент США Дональд Трамп в социальной сети The Truth Social заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу. Он также призвал не нарушать его.

Ранее стало известно, как Иран может отомстить США в случае провала переговоров.

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