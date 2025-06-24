В Иране высказались об ответной агрессии в ходе перемирия с Израилем

Совбез: Иран ответит на агрессию после начала перемирия с Израилем

Иранская сторона ответит на любую агрессию после вступления в силу перемирия с Израилем. Об этом сообщили в Совбезе Ирана, передает телерадиокомпания IRIB.

«Заявление Высшего совета безопасности Ирана в связи с остановкой войны, на которое вынужденно пошел сионистский враг», — говорится в сообщении.

По данным Высшего совета нацбезопасности, Иран будет готов ответить на любую агрессию в свой адрес. В ведомстве добавили, что Вооруженные силы Ирана относятся к заявлениям израильской стороны «без какой-либо веры».

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны пока нет никакого соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее Трамп заявил о больших потерях Ирана и Израиля, если они собьются с пути истины.