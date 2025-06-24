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Трамп заявил о больших потерях Ирана и Израиля, если они собьются с пути истины

Трамп: Иран и Израиль много потеряют, если собьются с пути истины и праведности
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Kevin Lamarque/Reuters

Иран и Израиль много потеряют, если они собьются с пути праведности и истины. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Иран и Израиль пришли к нему почти одновременно с заявлениями о мире. Трамп подчеркнул, что время мира на Ближнем Востоке настало. Он отметил, что обе нации, иранская и израильская, увидят в своем будущем огромную любовь, мир и процветание.

При этом президент США указал, что Иран и Израиль так много приобретут, но и так много потеряют, если сойдут с пути праведности и истины.

24 июня Трамп заявил, что прекращение огня между Израилем и Ираном будет действовать вечно.

В ночь на 24 июня президент США сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее сообщалось, что Иран договорился с Израилем о прекращении огня при посредничестве Катара.

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