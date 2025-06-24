В Израиле рассказали о планах на время перемирия с Ираном

Смотрич: Израиль сконцентрируется на ликвидации ХАМАС на фоне перемирия с Ираном

Израиль сконцентрируется на уничтожении сторонников радикального палестинского движения ХАМАС после объявления о перемирии с Ираном. Об этом заявил министр финансов и лидер ультраправых Безалель Смотрич, его слова приводит The Times of Israel.

По словам министра, Израиль одержал «сокрушительную победу» в кампании против Ирана, нанес «серьезный ущерб иранскому режиму аятолл, в том числе уничтожив за одну ночь десятки целей в Тегеране».

«Теперь [мы обращаемся] со всей нашей силой к Газе, чтобы завершить задачу: уничтожить ХАМАС и вернуть наших заложников...» — сказал Смотрич.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».

Ранее в Иране заявили, что Израиль атаковал жилые районы в провинции Тегеран.